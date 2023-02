Bonan: “Lukaku impacciato, così si auto-limita. So che lui in allenamento…”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Alessandro Bonan ha parlato così delle condizioni di Romelu Lukaku in casa Inter

“Lukaku deve essere recuperato fisicamente, mi sembra impacciato, non quello che conoscevamo. Fa sempre fatica nel primo controllo. So che si sta impegnando tanto in allenamento anche, ma fa fatica a ingranare. Se non è in forma, si auto-limita e lo diventa anche per l’Inter”, le sue parole.