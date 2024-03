L’Inter osserva Di Gregorio da vicino: il Monza fissa il prezzo. Idea scambio

Di Gregorio, il prezzo

“Classe 1997, Di Gregorio è un prodotto del settore giovanile nerazzurro ed è sotto contratto fino a giugno 2027 con il Monza, che lo ha preso dall'Inter nel mercato estivo del 2020 in prestito biennale per poi riscattarlo a titolo definitivo per 4,15 milioni di euro. Ora il suo cartellino vale cinque volte tanto, sui 20 milioni di euro. Per abbassare l'esborso in denaro, Galliani è disponibile ad accettare una contropartita tecnica: in questo senso l'Inter potrebbe giocarsi la carta rappresentata dal trequartista Gaetano Oristanio (classe 2002), attualmente in prestito al Cagliari.