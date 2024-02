"In origine era il Calhanoglu con la virtuale maglia 10 addosso. Poi il regista arretrato re-inventato da Inzaghi. E oggi l’Inter può esibire un centrocampista totale. Il turco è al centro dell’impostazione bassa, ma poi, grazie all’intelligenza tattica e all’agonismo di Mikhitaryan, nello sviluppo della manovra può benissimo ritrovarsi trequartista contro difese schierate. Come avere un uomo in più, perché Calha non ha perso visione, assist e filtranti, oltre ad avere un gran tiro da fuori", spiega La Gazzetta dello Sport.