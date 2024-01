"Ha trovato una nuova posizione in campo che non ho ancora sperimentato con lui in Nazionale visto che noi giochiamo in maniera diversa. Dico che è il più forte perché è maturo, riesce a ottimizzare la sua qualità fisica, riesce a gestire i momenti della partita, guida i compagni, fa gol. In questo momento rispondo di sì (alla domanda se Calhanoglu sia ora il centrocampista più forte al mondo, ndr), sa leggere la partita, le situazioni di gioco, lo si vede in campo. Ottimizza il suo talento, tutta la sua capacità fisica: non spende nulla in più di quello che è necessario. Quando è arrivato al Milan, arrivava da sei mesi di inattività per squalifica. Aveva bisogno di ritmo, in Italia c'è meno spazio e meno tempo in attacco, adesso gioca in una posizione diversa, l'Inter funziona, è ben messa in campo e anche lui è cresciuto molto come calciatore, come letture, è sempre presente in campo. Velocizza il gioco quando serve, sa quando rallentarlo. La squadra è messa bene in campo e lui gioca con facilità"