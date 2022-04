Inter-Dybala, c’è approccio Marotta. Dettaglio nuovo: “Si sussurra che…”

Sono settimane importanti per definire il futuro di Paulo Dybala: l'Inter c'è e ha allacciato i primi contatti

Con il passare dei giorni Paulo Dybala diventa sempre più un obiettivo concreto per l'Inter. Il centravanti si svincolerà a zero a giugno dalla Juventus e Beppe Marotta proverà a fare di tutto per portarlo a Milano. Occhio però, come scrive Il Giorno, alla concorrenza: "Si sussurra che sullo juventino nei giorni scorsi siano piombati pure i rossoneri (telefonata di Paolo Maldini al procuratore Jorge Antun) dopo il primo approccio di Marotta. Ma i paletti economici da rispettare in un'operazione complessiva da circa 80 milioni fra ingaggio e commissioni sembrano insormontabili", si legge.