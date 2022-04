Valcareggi: “Dybala fortissimo, va all’Inter da Marotta. Ed è giusto così”

Le parole del noto agente: "Per me Dybala va all’Inter, da Beppe Marotta. E’ una società importante, l’estero è meno gettonato"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Furio Valcareggi, operatore di mercato, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala, obiettivo per l'Inter a zero per rinforzare l'attacco: “Per me va all’Inter, da Beppe Marotta. E’ una società importante, l’estero è meno gettonato perché lui preferisce l’Italia per tanti motivi. Ci saranno tante polemiche ma con una grande offerta è giusto che vada all’Inter. Dybala è fortissimo”.