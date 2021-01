Il mercato dell’Inter è in fase di stallo. In viale della Liberazione lavorano soprattutto ad alcune uscite, ma non sembrano all’orizzonte grosse novità. Ne ha parlato Gianluca Di Marzio negli studi di Sky: “Si attende offerta concreta dalla Premier, intanto i sondaggi proseguono. L’unica novità è che l’Inter sta continuando a dire no a tutti per Pinamonti: nonostante non trovi spazio, i nerazzurri non aprono alla partenza forse perché non hanno un sostituto adeguato”.