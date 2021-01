Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia durante Sportitalia Mercato, il Parma oggi ha chiesto Ranocchia all’Inter.

Stando a quanto riferito dall’esperto di mercato, dai nerazzurri non c’è stato il via libera. L’Inter, al momento, non è minimamente intenzionata a cedere l’ex difensore di Genoa e Hull City.