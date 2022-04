Il retroscena: “Dopo la cessione di Lukaku, l’Inter ha commesso un errore da matita blu”

Con l'addio del centravanti belga, secondo Calciomercato.com l'Inter avrebbe commesso un grave errore: ecco quale

E' stato un anno non semplice per Lautaro Martinez a livello di chiacchiere extra-campo. Il centravanti dell'Inter, che ha vissuto fisiologici periodi di alti e bassi, è stato però sempre oggetto di critiche, anche più del dovuto. Ma questo, secondo Calciomercato.com, è da imputare anche alla società: "Con la cessione di Lukaku, il piano dell’Inter era quello di avvicinare Lautaro alla porta avversaria e consegnargli lo scettro del bomber. Errore da matita blu. Perché Lautaro non è né una prima punta, né un bomber, né un cecchino.Lautaro è una seconda punta, la più forte del campionato e nel 3-5-2 ha bisogno di un centravanti accanto. All’ex Racing non bisogna chiedere 25-30 gol a stagione, non è nelle sue corde se inserito in questo contesto di gioco".