Inter, Lautaro sbotta. Ecco il vero motivo: “Non ne può più di…”

Calciomercato.com racconta il vero motivo per cui il centravanti argentino si è sfogato dopo la gara con lo Spezia

"Si parla tanto e questo a me non piace perché io ho sempre dato il massimo per l'Inter. Queste voci non mi piacciono. Quando mi tocca stare in panchina sono arrabbiato perché voglio giocare sempre. Quello che conta è dare una mano ai compagni e all'Inter". Queste le parole che sanno di sfogo pronunciate da Lautaro Martinez venerdì sera dopo la vittoria dell'Inter contro lo Spezia. E Calciomercato.com ha svelato il vero motivo per cui il Toro ha sbottato così: "Il giovane argentino non ne può più, né delle continue voci di mercato che lo riguardano, né di chi mette in discussione il suo rapporto con Inzaghi, né dei severi giudizi che ha dovuto sopportare nel corso di questa stagione".