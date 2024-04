"San Siro in compenso sarà come al solito esaurito. Basti pensare che, a fronte di una capienza di 75mila posti, la media spettatori in campionato è di 72.888. E non certo per “colpa” dei tifosi interisti. I tagliandi invenduti infatti sono sempre degli ospiti, cui spetta una dotazione fissa nel terzo anello blu che non sempre viene riempito. Tra stadio e strade, la carica degli oltre centomila trascinerà Lautaro e compagni fino al Duomo. Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha disposto il divieto di somministrazione e vendita di alcolici e l’asporto di contenitori di vetro e lattine (ammesso il consumo al tavolo) dalle 10 alle 18 in zona San Siro, dalle 15 alle 21 tra Sempione e Arco della Pace, dalle 16 alle 3 nella macroarea del Duomo".

"Non sarà comunque una festa sobria perché i tifosi sono in estasi. Tutto pronto anche alla terrazza “Duomo 21”, il locale che ospiterà la festa da un lato esclusiva (oltre al gruppo squadra, ammessi solo un parente per giocatore), dall’altro inclusivo al massimo. La piazza infatti sarà stracolma, con 50-60mila persone che potranno acclamare i propri beniamini, introdotti uno ad uno dallo speaker ufficiale Mirko Mengozzi. Un impianto audio diffonderà musica e gli inni nerazzurri, compreso il nuovissimo “Ho fatto un sogno”, cantato da Rose Villain, Madame e Tananai. I decibel si impenneranno anche per i cori dei tifosi, con la squadra attesa non prima delle 20, mentre i famigliari raggiungeranno la terrazza a partire dalle 17.30. Cena esclusiva a buffet per 200 persone e orario di fine evento che varierà a seconda dello sviluppo della serata. Si sforerà la mezzanotte anche se i giocatori, causa orario di inizio partita, saranno svegli dalle 7 e prima o poi accuseranno la stanchezza", spiega La Gazzetta.

