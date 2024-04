Festa il 19 maggio

Il resto della festa è atteso per il 19 maggio, Inter-Lazio, con la consegna della Coppa al capitano Lautaro e il seguente mini live a San Siro di cantanti si spiccata fede nerazzurra: a partire da Ligabue che ha dato l’ok, la lista è in via di definizione ormai. Eddie Veerus del Pagante, anche lui previsto al concerto post-partita, ha invece partecipato con la Curva Nord alla trasformazione in canzone del celebre coro “Per la gente che...”. Domani viene poi pubblicata la hit ufficiale voluta dallo stesso club per la seconda stella: si chiama “Ho fatto un sogno”, la cantano Tananai, Madame e Rose Villain. I tifosi sperano di sentire quei versi già tra una ventina di giorni in campo: «Inter nazionale, con te irrazionale. C’è una nuova stella, brilla per le strade»", si legge.