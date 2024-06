Massimo Mosconi, papà di Mattia, lo ha descritto così ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: "Ha iniziato a giocare quando aveva cinque anni. Lo allenavo io, sono un ex calciatore. Stupiva tutti perché segnava in continuazione. L'Inter? Mattia aveva 8 anni, eravamo a Legnano per un torneo. Realizzò 29 gol in cinque partite, tutte in una giornata. Vincemmo quella competizione e a bordocampo c'era un osservatore dei nerazzurri. Chiese di parlarmi, una settimana dopo Mattia era a Interello".