Grande successo per l'Under 17 dell'Italia, che vince l'Europeo di categoria battendo in finale il Portogallo grazie ai gol di Coletta e Camarda (2). Ecco i complimenti dell'Inter via social all'impresa azzurrina: "Complimenti all’Italia U17, ai nostri ragazzi Mosconi, Mantini e Ballo per la vittoria dell’Europeo di categoria". Tra i protagonisti i tre nerazzurri Mattia Mosconi, Matteo Mantini e Lamine Ballo.