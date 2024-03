Dopo la vittoria con l'Atalanta di mercoledì sera, l'Inter tornerà in campo lunedì a San Siro contro il Genoa. Inzaghi dovrà dosare al meglio tutte le forze, tra Genoa e Bologna, in modo da avere tutto il gruppo in condizione per la sfida di ritorno degli ottavi a Madrid con l'Atletico.

"Difficile che lunedì cambi il centrocampo: sarà ancora Asllani a guidare tra Barella e Mkhitaryan. In difesa pronta una maglia per Carlos Augusto, considerando la squalifica di Bastoni, in fascia Dumfries vede la titolarità al posto di Darmian, in avanti Sanchez può fare il partner di Lautaro dal via. La gestione delle forze, in questa fase, diventa decisiva per non lasciare indietro nessun obiettivo, anche dal punto di vista mentale Ma sull'entusiasmo si lavora bene, non si fatica mica", scrive La Gazzetta dello Sport.