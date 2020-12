Repubblica – Mercato Inter, occhi su un giocatore in particolare. Il club nerazzurro spera…

“Altri giocatori in probabile uscita sono Vecino, tornato in gruppo dopo un’operazione al ginocchio, Pinamonti e Perisic. Quanto ai colpi in entrata l’Inter, nell’impossibilità di arrivare a Kessié, guarda con interesse a De Paul, cerca una punta di peso e spera in qualche occasione, una delle parole preferite dell’ad Beppe Marotta. Una di queste potrebbe essere il Papu Gomez, in rotta con Gasperini. Ma Ausilio chiude: «Sappiamo che c’è qualcosa che non va ma non vogliamo interferire ». La finestra di mercato aprirà il 4 gennaio, c’è tempo”.