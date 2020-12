Conte: “Inter, un po’ di stanchezza. Mercato? Ora il Verona poi valuteremo. Su Papu…”

Tre punti ancora e sesta vittoria di fila per l’Inter di Conte che vince due a uno a San Siro contro lo Spezia. Risponde così al Milan che ha vinto con il Sassuolo in trasferta e resta primo a un punto dai nerazzurri.

L’obiettivo era restare incollati alla vetta nelle ultime due partite dell’anno e la missione è quasi compiuta in attesa della partita con il Verona di mercoledì sera, prima della pausa natalizia. Alla fine della partita contro i liguri, l’allenatore nerazzurro ha commentato la prestazione dei suoi a Skysport.

Queste le sue parole: «Trovati gli equilibri? Sinceramente non lo so. Abbiamo vinto sei vittorie di fila in Serie A, ben vengano questo tipo di risultati. Quando hai continuità riesci a rimanere nella zona alta. Sapevamo poteva essere una partita complicata; hanno chiuso gli spazi e ripartivano con gli attaccanti bravi ad attaccare gli spazi. Nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo. Buona vittoria se si considera che era la nona partita. Manca la decima, c’è un po’ di stanchezza, non ci nascondiamo ma dobbiamo finire nel migliore dei modi questo filotto di gare».

-Ma ogni tanto, soprattutto nel primo tempo, uno dei due centrali di difesa può uscire più in fretta in modo che si possano chiudere meglio gli avversari in avanti? Che ci possano andare quando si sentono tranquilli, sono timorosi i difensori…

Timorosi, cerchiamo di non doverlo essere. La linea bisogna spezzarla e alla fine difendiamo con il 4-4-2. Bisogna avere coraggio e non timorosi, assolutamente. Se hai visto questo non deve accadere, sicuramente.

-Sarà questa l’Inter titolare o ti aspetti un potenziale titolare da acquistare a gennaio?

Da finire il ciclo delle dieci partite, poi ci vedremo col club e faremo le prime valutazioni in maniera serena e intelligente e capire un poco cosa fare e cosa no.

-Papu Gomez potrebbe interessarti?

No, assolutamente non rispondo. Troppo rispetto per i miei calciatori. Dopo il Verona saranno passte quattordici partite e un girone di CL sarà giusto fare un consuntivo e capire quali situazioni la società si aspettava e fare le valutazioni in maniera serena ed obiettiva.

