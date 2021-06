Inter, è il giorno di Radu: oggi la decisione, Inzaghi lo aspetta. La Lazio…

Il difensore rumeno scioglierà a breve le ultime riserve: sul tavolo la proposta nerazzurro e quella di rinnovo con i biancocelesti

"I contatti fra i dirigenti dell'Inter e l'entourage del 34enne difensore rumeno in scadenza di contratto con la Lazio, sono infatti proseguiti anche ieri e a ore - già stamani? - Radu dovrebbe sciogliere le ultime riserve sulla sua scelta fra Inter e... Lotito. Inzaghi ha suggerito il suo nome a Marotta e Ausilio per prendere il posto in rosa di Kolarov e Radu, così come fatto proprio dal serbo, andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Bastoni. Il club biancoceleste non si sente ancora tagliato fuori, ma, come detto, già oggi dovrebbe chiudersi la trattativa: rinnovo con la Lazio o, probabile, accordo con l'Inter".