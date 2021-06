Sky – Inter, incontro con ag Zappacosta. Chelsea avanti per Hakimi. Novità Radu

Le ultime indiscrezioni sul mercato dell'Inter svelate da Sky Sport con le scelte del club nerazzurro e le novità di giornata

L' Inter continua a lavorare per allestire la rosa da mettere a disposizione di Simone Inzaghi . Sky Sport fa il punto della situazione in casa nerazzurra con le ultime indiscrezioni:

"L'Inter sta aspettando l'evoluzione delle offerte di Hakimi: ci sono sempre PSG e Chelsea. I Blues possono avere il vantaggio delle contropartite tecniche per raggiungere gli 80 milioni richiesti dal club nerazzurro: quella di cui crescono le percentuali è quella relativa a Marcos Alonso. L'ex Fiorentina ha superato nelle gerarchie Emerson Palmieri. Se ci si siederà col Chelsea, il primo giocatore richiesto sarà lui".

Non solo la trattativa col Chelsea. Sky rivela: "Oggi incontro con Lucci, agente di Zappacosta: opzione da non trascurare. Oggi primo incontro tra Lazio e Radu per il rinnovo: vedremo se le parti troveranno un accordo".