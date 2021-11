Brozovic? L’Inter vuole altri due rinnovi: “E a giugno via tre contratti pesantissimi”

Con più calma gli uomini mercato dovranno affrontare anche i rinnovi di Skriniar e di Dimarco, il quale ha ancora uno stipendio da Verona

La priorità in casa Inter in termini di rinnovo di contratto è sicuramente quella legata a Marcelo Brozovic, con Ivan Perisic subito dietro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, però, il club nerazzurro è attivo su più fronti, sia in entrata che in uscita: "Con più calma gli uomini mercato dovranno affrontare anche i rinnovi di Skriniar e di Dimarco, il quale ha ancora uno stipendio da Verona (600mila euro) che va adeguato prima della scadenza del 2023.