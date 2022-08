Inter, ecco come sta davvero Gosens: “Dalla società trapela ufficialmente che…”

La stagione 2022/23 dovrà essere quella di Robin Gosens . Arrivato come grande colpo sulla fascia sinistra, l'esterno tedesco ha faticato, causa infortuni e adattamento, ad imporsi in questo precampionato. Ma come sta davvero Robin? Lo spiega Tuttosport: "Il calciatore tedesco sta benissimo, clinicamente è totalmente guarito, ma quei problemi vissuti ai tempi di Bergamo, forse, hanno ancora effetto su di lui. Non a livello fisico (l’affaticamento delle ultime settimane nulla ha a che vedere infatti con quanto successo con la Dea), ma in quello mentale. Con la paura, forse inconscia, che quel peggio, in teoria già passato, possa ripresentarsi un’altra volta.

Serve la scintilla insomma per mettere a tacere quei detrattori pronti a criticarlo e a tacciarlo come uno semplicemente non all’altezza. Ecco quindi che Inzaghi si traveste (ancora una volta) da psicologo e coccola l’esterno 28 enne. Come tutti all’Inter d’altronde, perché al momento nessuno ha cambiato idea sul suo conto, anzi. Sia dal tecnico piacentino, che da tutta la società, trapela, ufficialmente e ufficiosamente, una difesa a tutto tondo di un calciatore che ha bisogno solo del giusto tempo per imporsi in modo definitivo in una società top".