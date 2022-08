Inter, non esistono guai fisici per Gosens: il problema è un altro, staff certo che…

Sostituire Ivan Perisic non è un compito facile. Per nessuno. Robin Gosens è l'erede designato dall'Inter, il tedesco ha trovato più difficoltà del previsto nel diventare leader indiscusso della fascia sinistra. Ma il problema non è di natura fisica, scrive oggi il Corriere dello Sport.

"Gosens sta faticando a tornare ai suoi livelli. Il problema è psicologico, non fisico: lo staff sta aiutando molto il tedesco ed è convinto di rivederlo al top", sottolinea il quotidiano. Ed è anche per questo che Simone Inzaghi spinge per la conferma di Dumfries. Non è pensabile una doppia rivoluzione sulle fasce.