Inter, Gosens all’Union Berlino: cosa manca. GdS: “Rimpianto, a Istanbul l’emblema”

“Quel colpo di testa del tedesco nell’azione finale a Istanbul con miracolo in volo di Ederson è l’esempio di tutto ciò che Robin poteva essere e non è stato”.

Eppure a Milano non si è mai visto lo stesso Gosens apprezzato all’Atalanta:

“La forza motrice dei tempi dell’Atalanta mai si è vista, se non a tratti: si ricorderà la rete in una notte eroica al Camp Nou e quella alla Lazio in spaccata nella rincorsa Champions”.

Gosens deve ancora dare il suo ultimo sì all’Union Berlino che ha messo sul piatto 13 milioni. Robin avrebbe voluto restare un altro po’ in Italia, ma la conclusione di questa operazione in uscita non è in discussione.

