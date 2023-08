Galliani: “Accordo per Carlos Augusto. Ha scelto l’Inter per la Champions League”

Adriano Galliani, intercettato dal nostro Daniele Vitiello fuori dalla sede dell'Inter, ha confermato la chiusura della trattativa per Carlos Augusto. Le sue parole: "Abbiamo fatto, sì. Abbiamo raggiunto l'accordo con le società, ora firmerà il giocatore: era un suo desiderio, si merita l'upgrade. Altri giocatori con l'Inter? Correa no, pensate all'ingaggio. Va bene così. C'erano altre squadre ma lui ha preferito l'Inter perché gioca la Champions League. Samardzic? Figuratevi se posso dare consigli: non conosco la situazione".