Sky – Inter, buone notizie da Appiano: Handanovic e Brozovic in gruppo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, oggi Samir Handanovic e Marcelo Brozovic sono tornati ad allenarsi in gruppo. Il centrocampista croato, nel dettaglio, ha saltato la partitella finale ma sta bene e, qualora il trend dovesse essere confermato anche nei prossimi allenamenti, sarà convocato per il derby di domenica sera.

Difficilmente, ovviamente, potrà partire dall'inizio ma potrebbe essere una risorsa in più per Simone Inzaghi, sia per il derby ma anche per il resto della stagione..