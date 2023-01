Inter, Brozovic al lavoro in campo da mercoledì: speranza di averlo in panchina nel derby

Con ogni probabilità, Marcelo Brozovic non sarà a disposizione di Simone Inzaghi nemmeno per la sfida di domani sera contro l'Atalanta

Con ogni probabilità, Marcelo Brozovic non sarà a disposizione di Simone Inzaghi nemmeno per la sfida di domani sera contro l'Atalanta in Coppa Italia. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il croato tornerà a lavorare sul campo da mercoledì, e la speranza è di portarlo in panchina nel derby di domenica sera contro il Milan:

"Se resterà, Skriniar non sarà più capitano. Questo è già certo. La linea gerarchica sarà Handanovic, D’Ambrosio, Brozovic e Lautaro. Il croato mercoledì tornerà a lavorare sul campo e c’è la speranza di averlo in panchina nel derby. Per quel che riguarda Skriniar, in caso di permanenza, non preoccupa tanto la sua tenuta psicologica quanto il comportamento dei tifosi nei prossimi quattro mesi dopo tutto quello che è successo".