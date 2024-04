Nelle ultime stagioni l’Inter ha effettuato operazioni importanti con giocatori di proprietà ma non della rosa della prima squadra. I primi due nomi che vengono subito in mente sono quelli di Pinamonti e Casadei. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’obiettivo è replicare quegli affari.

"Se sarà possibile, l’assalto a Gudmundsson sarebbe certamente più semplice. Altrimenti bisognerà trovare una via alternativa e Martial è una pista in corso di valutazione. L’Inter è attenta. E non si smuove dall’idea di aumentare anche numericamente il suo parco attaccanti per la prossima stagione. Lautaro e Thuram sono arrivati usurati nel momento decisivo, cosa che è costata la Champions: è un errore che non vuole essere ripetuto".