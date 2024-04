Inter, c’è un’altra pista per l’attacco e porta il nome di Martial: la situazione

Il vero buco nella rosa dell'Inter è in attacco. Fin qui Alexis Sanchez e Marko Arnautovic non hanno dato molte garanzie, ecco perché la dirigenza nerazzurra è al lavoro per rinforzare il reparto in vista della prossima stagione. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, c’è un’altra pista per l’attacco dell’Inter e porta il nome di Anthony Martial. Il francese va in scadenza di contratto a giugno, l’accordo con il Manchester United non sarà rinnovato e dunque è già libero oggi di firmare per un’altra squadra.