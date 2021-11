Milan-Inter, Calhanoglu: altro che rimorso per gol da ex. Ancora esulta sui social

Il turco ha segnato nel derby contro la sua ex squadra e dimostra tutto il suo orgoglio anche il giorno dopo

Eva A. Provenzano

Ancora non ha smesso di gioire. Ad un giorno dal gol su rigore nel derby, Calhanoglu continua ad esultare sui social per la rete segnata su rigore. Arrivato all'Inter in estate, dopo che non aveva rinnovato con il Milan, alla vigilia erano stati sollevati tanti dubbi su di lui.

Anzi fino a qualche minuto prima rispetto alla gara, anche quando Inzaghi lo aveva ormai schierato tra i titolari a centrocampo, c'era chi si chiedeva se alla fine il turco sarebbe riuscito a non soccombere di fronte ad una partita così importante per la squadra e per lui. E invece quando è stato il momento si è preso il rigore. Preso letteralmente perché se lo è guadagnato e ha detto a Lautaro lo batto io. Davanti ai suoi ex tifosi, in mezzo ad un bolgia di fischi. Gol ed esultanza senza nessun contenimento. Non era mica la prima volta che succedeva. Ma i tifosi milanisti proprio non l'hanno digerita. E qualche opinionistalo ha rimproverato di aver avuto un atteggiamento provocatorio. L'avesse fatta Ibra, identica, quella esultanza sarebbe semplicemente appartenuta al personaggio. Ma tant'è.

Fosse per lui da ieri sera girerebbe ancora in campo per festeggiare quella rete. Ma non può. Perché poi è finita una a uno e perché la Nazionale chiama. Però può ancora esultare sui social lo fa con un post che cancella ogni dubbio su un eventuale rimorso per l'esultanza: "Im Hakan, Im Inter", è lo slogan che usa per le immagini del rigore segnato al Milan. La sua ex.