Ieri l'Olympique Marsiglia è approdato alle semifinali di Europa League, dove affronterà l'Atalanta di Gasperini. E l'eventuale vittoria della competizione renderebbe obbligatorio il riscatto di Joaquin Correa , ceduto la scorsa estate in prestito con diritto che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione dei francesi alla prossima Champions League. E Calcio e Finanza analizza così l'eventuale impatto sui conti nerazzurri se questo scenario dovesse avverarsi: "L’addio all’Inter in questa stagione si è consumato sulla base di un prestito oneroso fissato a 2 milioni di euro e un obbligo di riscatto a 10 milioni.

Il giocatore era stato acquistato dalla Lazio per 32,5 milioni di euro nel 2021 e al 30 giugno 2023 il suo valore a bilancio era pari a circa 16,9 milioni di euro. Qualora il Marsiglia riuscisse a raggiungere la qualificazione in Champions League, per Correa scatterebbe dunque l’obbligo di riscatto a 10 milioni di euro. Ipotizzando per comodità che il riscatto avvenga intorno al 30 giugno 2024, a quella data Correa avrà un valore netto di circa 8,5 milioni di euro, motivo per il quale l’Inter farebbe registrare una plusvalenza di 1,5 milioni circa".