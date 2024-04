Albert Gudmundsson è il primo obiettivo dell'Inter. Le manovre club nerazzurro in attacco, però, non riguardano solo le entrate. Il focus della dirigenza è anche sulle uscite e il primo nome è quello di Alexis Sanchez. Dall’Argentina rimbalza l’interesse del River Plate per il Niño Maravalla.

Con i Millionaros il cileno ha già giocato nel 2007-08, la stagione prima di approdare in Italia all’Udinese. L’attaccante è in scadenza di contratto con l’Inter e difficilmente l’accordo verrà prolungato per un’altra stagione. I dirigenti dell’Inter dovranno poi trovare una soluzione per Correa, che non sarà riscattato dal Marsiglia.