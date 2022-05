Dalla UEFA 275mln alle italiane: l’Inter incassa quasi 70mln. Solo l’accesso agli ottavi…

Conclusa anche la stagione europea con la finale di Champions League, le squadre passeranno presto all'incasso dalla UEFA

"Ai 71 milioni circa (senza market pool) della Juventus seguono i 51 milioni dell'Inter, che ha ottenuto gli stessi bonus per ciò che riguarda la partecipazione ai gironi (15,6 milioni) e l'accesso alle eliminatorie (9,6 milioni). Di poco inferiore, invece, il premio previsto per i risultati, avendo chiuso il girone con 3 vittorie e 1 pareggio (9,3 milioni) e prendendo anche una quota inferiore del residuo distribuito dalla UEFA. Dal campo, dunque, l'Inter ottenuto più di 35 milioni, a cui aggiungere poco meno di 16 milioni per il ranking. Poi, da vincitori dello scorso campionato, i nerazzurri si sono assicurati la parte più consistente di market pool per la stagione (tra i 13,5 e i 14 milioni di euro".