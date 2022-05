Lukaku-Inter, affare complicato ma Romelu spinge. “Si può fare a due condizioni”

Romelu Lukaku preme per tornare all'Inter: ecco gli aggiornamenti sull'operazione ritorno di Big Rom in nerazzurro

Matteo Pifferi

"Il motivo per cui l'Inter non ha ancora affondato con decisione per Paulo Dybala si chiama... Romelu Lukaku. Potendo scegliere Marotta, Ausilio (ieri a Parigi per la finale di Champions) e Baccin li vorrebbero entrambi nella rosa del 2022-23, ma il belga è considerato di gran lunga più funzionale per la squadra". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla possibilità di un ritorno di Lukaku all'Inter. L'operazione è complicata ma l'Inter vuole capire se ci siano chance di un ritorno che avrebbe del clamoroso.

La situazione

"In viale della Liberazione ufficialmente considerano il ritorno di Romelu una suggestione per tre motivi: 1) guadagna 12 milioni più 3 di bonus; 2) è stato pagato neppure 12 mesi fa 113 milioni di euro; 3) il Chelsea ha una nuova proprietà che difficilmente darà via, per giunta in prestito e alla società che ha incassato dalla sua partenza una montagna di soldi, un elemento a bilancio per poco meno di un centinaio di milioni", spiega il quotidiano che però aggiunge: "Gettata acqua sul fuoco dei facili entusiasmi, Marotta e Ausilio sanno bene tre cose: 1) Lukaku vuole a tutti i costi tornare in Italia (anzi, a Milano) perché si è pentito di essersene andato; 2) il rapporto tra il gigante belga e Tuchel è rotto e i due non possono convivere nello stesso spogliatoio; 3) Big Rom sa essere molto convincente quando si mette in testa una cosa", ricordando quanto accadde allo United.

Le condizioni

Nei prossimi giorni andrà in scena un incontro tra un legale di Lukaku e l'Inter. Romelu è disposto a tagliarsi lo stipendio. "L'Inter può arrivare a dargli la stessa cifra, ovvero 7 milioni netti (al lordo 13,5 circa), investendo i soldi risparmiati dagli ingaggi di Sanchez (meno la buonuscita) e di Perisic, ma certo non potrebbe ricomprare il cartellino. L'unico modo è il prestito secco o biennale: di questo "particolare", ovvero di convincere il Chelsea, dovrà occuparsi Lukaku in prima persona", conferma il Corriere dello Sport. Lukaku è nel mirino anche di Milan, Juventus e il Tottenham di Conte ma Rom, per ora, vede solo Inter. In attesa di capire se il ritorno è fattibile oppure no.