Inter, Inzaghi e le alternative per incrementare il peso dell’attacco. Il tecnico si aspetta…

"In casa nerazzurra, dunque, si vuole alzare l’asticella per superare sia il mancato apporto di Arnautovic, sia l’andamento lento di Sanchez, che in avvio ha pagato la lunga estate trascorsa ad allenarsi da solo dopo aver detto addio al Marsiglia. Già dal prossimo ciclo terribile di partite ogni tre giorni, al via sabato prossimo a Torino, Inzaghi si aspetta qualcosa in più dal centrocampo con l’ambizione di rendere il reparto sempre più decisivo per le sorti della squadra".