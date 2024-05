Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro dopo la sconfitta col Sassuolo: "C'erano tantissimi tifosi, c'è un po' di rammarico per questo. Ma la squadra ha fatto ciò che doveva fare, a parte nei primi 20'. Abbiamo sbagliato un po' tecnicamente, ci dispiace perché non vogliamo mai perdere. Volevamo fare qualcosa in più. Consigli ha fatto buonissimi interventi, c'è stata anche un po' di imprecisione nostra, ma i ragazzi ci hanno provato fino alla fine. Vanno dati meriti al Sassuolo, perché in difesa ha giocato una partita molto buona".