Inter, Inzaghi resterà sulla panchina nel 2023/24 solo in un caso: ecco quale

Non dovesse succedere, la sua strada e quella dell'Inter si separeranno con un anno di anticipo sulla scadenza del contratto

Simone Inzaghi e l'Inter non sono mai stati così lontani. La decima sconfitta in campionato sembra davvero aver sciolto ogni dubbio sull'eventuale addio del tecnico a fine stagione, ipotesi che in questo momento è più concreta che mai. Ma, secondo La Gazzetta dello Sport, soltanto con questo scenario l'allenatore resterebbe sulla panchina della Beneamata. Ecco quale.