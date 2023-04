Corsera – Inter, il Lukaku bis è il flop dell’anno. Inzaghi sempre più a rischio

"Doveva essere un kolossal, ma il «Lukaku II» è diventato il flop dell’anno e sta ormai allo scudetto di due anni fa come Waterworld sta a Balla coi lupi per Kevin Costner negli anni 90". Apre con questo paragone il focus del Corriere della Sera su quanto accaduto ieri sera a San Siro, con l'Inter che si è mangiata l'impossibile ed è arrivata alla decima sconfitta in campionato.

Scrive il quotidiano: "Certo il calcio offre subito altre possibilità, dato che martedì l’Inter si gioca l’andata della semifinale di Coppa Italia con la Juve, senza dimenticare i quarti di Champions. Ma la decima sconfitta in campionato, la quarta a San Siro e la terza di fila (senza gol su azione), costringe i nerazzurri a guardare con preoccupazione crescente al quarto posto, condizione indispensabile non solo per una conferma di Inzaghi, sempre più a rischio, ma anche per non ridimensionare un orizzonte che più si allarga nelle Coppe più si restringe in serie A, creando smarrimento".