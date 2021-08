Inter, non solo Lautaro. “Inzaghi non vuole assolutamente che si tocchi questo nome”

Il tecnico nerazzurro è intransigente: basta cessioni illustri, ma soprattutto non toccare questo calciatore fondamentale

E' un mercato complicato quello dell'Inter. A livello di società, con Marotta e Ausilio che si sono trovati costretti a cedere due dei pezzi più pregiati della rosa dello scorso anno, e per i tifosi, che hanno visto smantellare una squadra che ha stravinto lo scudetto. Ma il club nerazzurro, ora, sembra seriamente intenzionato a trattenere tutti i suoi giocatori migliori, con Simone Inzaghi che non vuole più perdere nessun nome fondamentale. Uno su tutti, come scrive il Corriere dello Sport: "De Vrij piace al Leicester, ma Inzaghi non vuole assolutamente che sia "toccato" il terzetto difensivo".