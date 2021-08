Express – Inter, Raiola offre de Vrij al Leicester, anche il Tottenham vigile

Stefan de Vrij è uno dei calciatori più corteggiati della rosa dell'Inter. Il difensore olandese, gode di apprezzamenti soprattutto in Premier

Secondo Repubblica, vista la situazione di difficoltà del club nerazzurro, l'ex Lazio potrebbe anche chiedere la cessione. Intanto, secondo quanto riportato in Inghilterra dall'Express, l'agente del calciatore, Mino Raiola, avrebbe già provveduto a sondare il terreno con alcuni club. In particolare, il procuratore italo-olandese lo avrebbe proposto al Leicester. Anche il Tottenham, però, sarebbe vigile sulla sua situazione.