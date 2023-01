Inter, Inzaghi si è subito accorto di una cosa. Zero attenuanti per Dumfries

"E quando l’albanese l’aveva finalmente sui piedi finiva penalizzato da compagni incapaci di muoversi, di proporsi, e colpevolmente fermi. Qualche attenuante va concessa a D’Ambrosio, ma solo per la ruggine accumulata (non giocava da inizio ottobre), certo è che è parso in grande difficoltà. Zero attenuanti, invece, per Dumfries. Che non fosse in condizioni brillanti lo si sapeva. E lui l’aveva fatto abbondantemente capire già sabato scorso facendosi saltare in testa da Caldirola. Ma, per gli errori di misura nei passaggi o nelle scelte, la forma c’entra poco. Solo a metà ripresa, la squadra nerazzurra ha cominciato a far vedere qualcosa e solo perché sono cominciati a entrare i titolari".