Inter, ipotesi a sorpresa per Kolarov: resta in nerazzurro ma cambia veste?

L'ex Lazio potrebbe anche decidere di appendere le scarpette al chiodo nelle prossime settimane

Aleksandar Kolarov non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro. Per il mancino serbo dell'Inter ci sono più ipotesi in ballo, come spiega anche il Corriere dello Sport di oggi: "Potrebbe restare in rosa fino al termine della stagione, scegliere di andare altrove per giocare con continuità gli ultimi 5 mesi di carriera oppure appendere le scarpette al chiodo ed entrare da subito nello staff di Inzaghi. Quest'ultima è un'ipotesi valida anche per luglio".