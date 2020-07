El Chiringuito: “C’è anche l’Inter su James Rodriguez. E con questa cifra l’affare si chiude”

E’ stata la prima emittente a dare la notizia dell’approdo di Achraf Hakimi all’Inter: ora El Chiringuito Tv ci riprova. Ora il nome in uscita dal Real Madrid è quello di James Rodriguez, che, secondo la tv spagnola, avrebbe offerte dal Portogallo, da due club italiani e da un club inglese. Le società sarebbero rispettivamente il Benfica, l’Inter e il Milan e il Manchester United. Il valore del giocatore è di 32 milioni di euro e, afferma l’emittente, se una di queste società dovesse presentarsi dalle Merengues con quest’offerta, l’affare si chiuderebbe immediatamente. Un altro colpo in arrivo per l’Inter dal Real Madrid?