In Spagna sicuri: “Hakimi, offerta dall’Inter: e il giocatore direbbe sì”. I dettagli

E’ Achraf Hakimi una delle più grandi rivelazioni di questa stagione. L’esterno marocchino ha infatti disputato un’ottima annata al Borussia Dortmund, che saluterà però il classe ’98 a fine estate. Il giocatore tornerà infatti al Real Madrid, ma, come riporta El Chiringuito Tv, Hakimi ha già deciso al 90% di non voler restare alle Merengues. L’esterno avrebbe infatti voluto giocare in prima squadra, ma il club spagnolo gli ha già fatto capire di non avere intenzione puntare molto su di lui. Ci sono al momento offerte da Bayern Monaco, Inter e Manchester City per l’esterno: il Real Madrid, nonostante lui voglia andare via, potrebbe però decidere di non venderlo a titolo definitivo. Ma il giocatore, sottolinea l’emittente, accetterebbe molto volentieri la proposta del club nerazzurro.