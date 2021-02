Il jolly dell’Inter e l’importante traguardo centrato da Conte. La vittoria con il Milan…

Conte ha centrato le 100 giornate tonde in testa alla Serie A e l'Inter allunga sul Milan

L'Inter e Conte corrono. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria contro il Milan e proprio sui rossoneri hanno un vantaggio di 4 punti. A 15 giornate dalla fine è presto per fare calcoli, ma è innegabile che il vantaggio accumulato dai nerazzurri è importante, soprattutto perché in panchina c'è un allenatore che ha centrato le 100 giornate tonde in testa alla Serie A. "Cento volte, dunque, con gli avversari costretti a inseguire, a fare un passo più lungo delle sue squadre. La vittoria di domenica con il Milan ha avuto un valore numerico e simbolico enorme", sottolinea la Gazzetta dello Sport.