Ex Inter, Piccinini: “Sento Cambiasso e penso che diventerà un grande allenatore”

Il giornalista ha sottolineato la capacità dell'ex calciatore di analizzare le partite nel suo ruolo da opinionisti per Skysport

C'è chi lo pensava già ai tempi in cui giocava per l'Inter. Esteban Cambiasso è stato il timoniere della squadra che è arrivata a vincere tutto nel 2010 e di lui tutti dicevano che era un allenatore in campo. Lavora con i giovani per il momento e come opinionista per Skysport, nei programmi dedicati alla Champions.