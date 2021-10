Giudice Sportivo – Inter-Juve, una giornata a Inzaghi. Seconda sanzione per Perisic

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo il nono turno di Serie A: una giornata per il tecnico nerazzurro

Dopo Inter-Juve disputata a San Siro, il Giudice Sportivo ha pubblicato i provvedimenti presi a seguito della sfida. Una giornata per Simone Inzaghi espulso al 43° del secondo tempo per "per avere contestato platealmente e con veemenza una decisione arbitrale. Infrazione rilevata dal quarto uomo". Seconda sanzione per Ivan Perisic.