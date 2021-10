Inter, 6 volte avanti e solo 2 vittorie. Inzaghi chiede uno step: blindare il risultato

L'Inter di Inzaghi riesce a passare in vantaggio, ma spesso non chiude le gare: per sei volte è andata avanti, ma sono arrivate solo due vittorie

Andrea Della Sala

L'Inter esce dalla sfida di San Siro contro la Juve con l'amaro in bocca. La squadra di Inzaghi aveva ormai annusato i tre punti, ma a pochi minuti dalla fine il rigore trasformato da Dybala ha fissato la gara sull'1-1. Non è la prima volta che i nerazzurri rimpiangono per non aver chiuso le partite e si ritrovano poi a dover recriminare sul risultato. Per ben sei volte l'Inter è riuscita a passare in vantaggio in campionato, ma alla fine della gara solamente in due occasioni ha ottenuto il bottino pieno.

Se col Genoa e con il Bologna il vantaggio si è concluso poi in goleada, nelle altre 4 occasioni in cui i nerazzurri sono passati in vantaggio non è arrivata la vittoria. Tre i pareggi subendo la rimonta con Sampdoria, Atalanta e Juventus, una la sconfitta in casa della Lazio. L'Inter di Inzaghi crea e anche tanto, ma deve blindare il risultato e iniziare a chiudere le gare. Più cinica e più solida, questo deve essere il prossimo step per la squadra di Inzaghi.

(Sky Sport)