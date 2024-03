Inter, la strategia di mercato è una storia dal titolo chiarissimo

La sgasata dell'Inter su Albert Gudmundsson è la notizia del giorno sulla Gazzetta dello Sport. Dal giocatore c'è il gradimento per i nerazzurri, in attesa di entrare nel vivo della trattativa con il Genoa nelle prossime settimane. Perché l'obiettivo è quello di stringere per regalare a Inzaghi un altro rinforzo nel reparto avanzato che va consolidato rispetto a questa stagione, come fatto col centrocampo con l'arrivo di Frattesi. Si legge sul quotidiano:

"L’Inter vuole fare lo stesso in attacco. Vuole aggiungere qualità lì dove è mancata in questa stagione, dietro Thuram e Lautaro. Vuole un altro giocatore, oltre al Taremi già preso, in grado di indossare senza pensieri la maglia da titolare quando il francese e l’argentino avranno cali di forma. Mai più un’altra Madrid, potrebbe essere il titolo di questa storia. La ThuLa ha avuto per larga parte di questa stagione numeri al top in Europa. Taremi-Gudmundsson, subito dietro, sarebbe una coppia da fare invidia a molti altri club dello stesso campionato. E una garanzia di affidabilità che né Sanchez né Arnautovic hanno saputo dare lungo questa stagione".