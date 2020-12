GdS – Conte punta sul lato romantico della sua Inter per battere il Napoli

Antonio Conte si aggrappa ai suoi bomber per battere il Napoli di Gennaro Gattuso. L’Inter è attesa da un test che non può fallire e il tecnico punta tutto sul suo tandem offensivo.

La Gazzetta dello Sport spiega: “C’è qualcosa di romantico nell’attacco dell’Inter da un anno a questa parte. Qualcosa di nostalgico. come le vecchie numerazioni di un tempo. Il 9 e il 10 lì davanti, a guidare gli assalti alle difese avversarie. Con potenza e fantasia, con scaltrezza e velocità. Di destro e di sinistro. Due giocatori complementari, che sembrano nati per giocare insieme. Due cognomi che ben si sposano per il gioco di parole. Romelu Lukaku e Lautaro Martinez sono il biglietto da visita dell’Inter contiana, la coppia dei sogni, il tandem con cui tornare a puntare ai grandi obiettivi. Sono la spada e il fioretto. Sono la LuLa. Che contro il Napoli punta a tornare piena per lanciare un nuovo assalto al campionato”.