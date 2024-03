Nel piano di costruzione di un ciclo vincente, l'Inter prevede di blindare le colonne della squadra. Tra queste non può mancare il capitano, Lautaro Martinez: la dirigenza nerazzurra e l'entourage dell'argentino sono al lavoro da tempo per trovare un'intesa sul rinnovo del contratto, e a breve potrebbero esserci delle novità. Discorso simile per Nicolò Barella, il vice capitano: per entrambi l'obiettivo è quello di chiudere ogni discorso entro la fine della stagione.